TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Temaslarda Bulunacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ekim Cuma günü Diyarbakır'da temaslarda bulunacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni ile Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'ne katılacağı, akabinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, "TBMM Başkanımız Kurtulmuş'un Diyarbakır temaslarına, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri de davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.