TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali'ne Katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri ile Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali'ne katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kentte katıldığı bir dizi programından ardından Kültür Yolu Festivali kapsamında merkez Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi müzik dinletisine katıldı. Kurtulmuş, dinletinin ardından alanı gezdi. Basına kapalı olan gezide Kurtulmuş'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri eşlik etti. Kurtulmuş, gezinin ardından kentten ayrıldı. - DİYARBAKIR