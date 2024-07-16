TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Yeni Anayasa Çalışmalarını Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi gruplarını ziyaretinin ardından Meclis'te temsil edilen, ancak grubu olmayan partilerin genel başkanlarını kabul etmeyi sürdürdü. Kurtulmuş, bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ali Babacan, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtulmuş'un daveti üzerine yeni anayasa ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. Anayasa konusunda en çok hazırlık yapan partilerden biri olduklarını kaydeden Babacan, "Tabii yeni anayasa deyince burada çok temel bazı ana sütunlar var. Ana sütunlarda anlaşmak önemli; ama 'Şeytan detayda gizlidir' diye de çok önemli bir söz vardır. Yani ana sütunlarda anlaşırsınız da asıl detayları gelince gerçek duruşları ortaya çıkar. Ama en azından ana sütun olarak, yeni anayasada ne görüyoruz, ne görmeliyiz? Biz öncelikle anayasayı milletimizin bir arada yaşama ilkeleri olarak görüyoruz. Yani anayasa dediğimiz metni milletimizin bir arada yaşama ilkeleri metni olarak görüyoruz. Programımızda da çok açık şekilde bu şekilde zaten açıkladık. Yine anayasa bir hukuk metni ama bir siyasi perspektifin, siyaset biliminin, toplum biliminin yansıması olarak ortaya çıkması gereken bir hukuk normu olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada mutlaka ve mutlaka özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu bir demokrasiyi hedefleyen bir anayasa metninden bahsetmemiz gerekiyor. 'Önce insan' dememiz gerekiyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda en ileri standartları hedefleyen bir anayasanın mutlaka çalışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'BAYRAMLAŞMAYA YANIT VERMEYEN BİR İKTİDAR VAR'

Babacan, AK Parti'den iş birliği teklifi alıp almadığı yönündeki soruya, "Bayramlaşmalarda dahi bayramlaşma programımıza olumlu yanıt vermeyen bir iktidar cenahı söz konusu. Yani AK Parti ve MHP'yi kastediyorum. Dolayısıyla diyalog kanallarının, o tarafta bayramlaşmalarda dahi kapalı olduğunu öncelikle bir tespit etmemiz lazım. Kurulduktan sonra herhalde 8 tane bayram geçirdik. Bugüne kadar bize böyle bir davet, teklif gelmedi. Eğer böyle bir davet teklifi gelir ise diyalog ilkemiz çerçevesinde biz bunu geri çevirmeyiz. Ancak yapacağımız şey nasıl ki anayasada bütün hazırlıklarımızı masaya koyuyorsak, mesele diğer konularsa biz bütün hazırlıklarımızı masaya koyarız ve oradan çıkarız, yolumuza devam ederiz. Ülkenin sorunlarının çözülmesi için öncelikle hakiki demokrasiyle buluşabilmek gerekiyor. Yani gerçekten ülkenin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasi anlayışıyla yönetilmesi gerektiği konusunda önce bir anlaşabilmek gerekiyor" diye konuştu.