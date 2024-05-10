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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü ile İdari Yargı Günü'nü kutladı. Kurtulmuş, bağımsız yargının önemine vurgu yaparak, Danıştay'ın adaletli işleyişin teminatı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danıştay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü ile İdari Yargı Günü'nü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bağımsız yargının gücünün bireysel hak ve hürriyetlerin güvencesi olduğu kadar kurumların adaletli şekilde işleyişinin de teminatı olduğunu belirtti.

İdari işlemlerin hukuka uygunluğu açısından yargısal denetim ve istişare merci olan Danıştay'ın 156'ncı kuruluş yıl dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü'nü kutlayan Kurtulmuş, "İdari yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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