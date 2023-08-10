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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Eylemleri Kınadı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemleri kınayarak, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemleri kınayarak, "İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı dünyasında bazı karanlık çevrelerce kışkırtılan İslam düşmanlığı ve ırkçılığın geldiği tehlikeli boyutları endişe ve dikkatle takip ediyoruz. Danimarka'da kutsal kitabımıza yönelik nefret eylemlerini şiddetle telkin ediyoruz. İslam düşmanlığı aslında açık bir insanlık düşmanlığına evrilmiştir. İnsanlığı ön yargılarından kurtarmanın imkanlarını ararken, ırkçılığı ve İslam düşmanlığını lanetliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Taşkıran - Politika

Numan Kurtulmuş Danimarka Politika Haberler

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