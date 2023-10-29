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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır...

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Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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