TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 'Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz." - ANKARA