TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır...
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Cumhuriyete erişinceye kadar ateşten gömlek, Osmanlı coğrafyasının, bugünkü Türkiye'mize geçişimizin ağır hatıralarıyla biçilmiştir. Biz o ateşten gömleği şerefle giymiş milletiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika