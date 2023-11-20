TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Çocuklarımıza hak ettikleri bir dünya kurmalıyız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocukların korunması ve haklarının temini için çalışılması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, onların hak ettikleri bir dünya kurma sorumluluğumuz olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle, "Çocuklarımıza hak ettikleri, çiçeklerle bezeli, sokaklarında gülücüklerin yankılandığı, kalpleri gibi tertemiz bir dünya kurmak zorundayız" mesajını paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Bugün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. 1989 yılında Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesi münasebetiyle kutlanması gereken bir günde, dünyanın dört bir yanında korumasız, savaş mağduru, yoksullukla mücadele eden, vatanlarından koparılmış çocuklarımızın varlığı hepimizi derinden yaralıyor.

Çocuklarımızın korunma, beslenme, eğitim ve yaşam gibi en temel haklarının temini için küresel ölçekte birçok mekanizma hayata geçirilmiş olsa da modern dünyanın zayıflara karşı gösterdiği taraflı, vurdumduymaz, merhametsiz tutumu en çok da çocukları etkilemekte, bedenlerinde ve zihinlerinde onarılması imkansız derin yaralar açmaktadır.

Medeniyetimiz bizleri, merhamete en çok ihtiyaç duyan çocukların her şart altında korunup gözetilmesi, yaralarının sarılması, yüklerinin hafifletilmesi hususlarında öğütler ve sorumlu tutar. Atalarımız, vakıflarını, kurumlarını ve sosyal yaşamını tarih boyunca bu doğrultuda kurgulamış, çocuğun üstün yararı ilkesini daima gözetmiştir.

Çocuklarımıza hak ettikleri, çiçeklerle bezeli, sokaklarında gülücüklerin yankılandığı, kalpleri gibi tertemiz bir dünya kurmak zorundayız.

Bu bilinçle takatimizin sonuna kadar çalışacağız. Filistin'de, Gazze'de ve dünyanın her yerinde çelik tellerle örülü sınırların ardında neşeyle keder, oyunla savaş, hayatla ölüm arasında sıkışmış tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, kayıplarımızı rahmetle anıyorum."