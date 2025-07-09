TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin'i Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'teki makamında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'i kabul etti. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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