TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP ve muhalefet partilerinin olağanüstü toplantı başvurusu üzerine TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nu Muğla Akbelen Ormanı'nda yaşanan ağaç kesimiyle ilgili genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdıklarını açıklamıştı. CHP ve muhalefet partilerinin yeterli imzayla başvurusu üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu'nu Anayasa'nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15: 00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.