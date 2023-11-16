TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Meclis Başkanı seçildikten sonra kendisini ziyaret eden partilere iade-i ziyarette bulunan TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, görüşmenin son derece samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Görüşmenin içeriğinde yeni Anayasa konuşulup konuşulmadığı sorusuna cevap veren Özel, bu konularla ilgili konuşmayı yerel seçimlerden sonraya bıraktıklarını söyledi.

Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin soruya da yanıt veren Özel, "Bir el 4 aydaki kanaati değiştirmiş. Bir el 6 ay olacak bir şeyi 4'üncü aya çekerek 2 ay öne çekmiş. Bir el punduna getirmiş katilini serbest bırakmış. Bir el Dink'in katilini korumuş kollamış. Günü gelince de hepimize şu mesajı vermiş; 'Gerekirse bu derin yapı katiline sahip çıkar.' Bu kadar güçlüyüz diyor. Bu Türkiye Cumhuriyetine açık bir meydan okumadır. Bu, 'biz gerekirse katilimize bile sahip çıkarız' demektir" ifadelerini kullandı.