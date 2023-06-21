TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekilleri ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekillikleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ı kabul etti. Yeni dönemde, başta yeni anayasa olmak üzere verimli bir yasama dönemi dileyen Kurtulmuş, "Milli iradenin tecelligahı olan TBMM'de fikir farklılıklarımızla ama karşılıklı anlayış içerisinde milletin beklentilerine uygun bir yasama dönemi geçireceğimizi umuyorum.