TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile terörsüz Türkiye süreci üzerine yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, Meclis'teki makamında ziyaret etti. Özel, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Özel, Kurtulmuş'u uğurladı. Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili TBMM'de kurulması planlanan komisyona ilişkin çalışmaların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.