TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Kabulde, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal da yer aldı. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti.

Numan Kurtulmuş, yeni yasama yılı nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında bir araya geldi. Kabulde, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Burcu Köksal ve Gökhan Günaydın ile TBMM İdari Amiri Ensar Aytekin de yer aldı. 1 saat süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, verimli bir görüşme geçirdiklerini belirterek, "Düşüncelerimizi Sayın Başkan'a aktardık. Soru önergelerinden tutun, Can Atalay'a kadar düşündüğümüz, hatta çözüm olarak da kendisine ifade ettiğimiz düşüncelerimizi aktardık. Sayın Başkan da büyük bir dikkatle izledi. Ayrıca kendisine Anayasa değişikliği dolayısıyla da 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' çalışmasını takdim ettik. Umarım siyaset belli bir uzlaşma zemini içinde Türkiye'nin sorunlarını çözer" dedi.