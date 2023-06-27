TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Çanakkale Valiliği'ne ziyarette bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Valiliği'ne ziyarette bulundu. Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş tarafından karşılandı. Ziyarette AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran ile görüşüldü. Vali Aktaş, günün anısına Kurtulmuş'a 57. Alay Sancağı'nı temsilen hediye takdim etti.