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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Can Atalay'ın durumu hakkında konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekili listesinde olduğunu ve özlük haklarını kullandığını belirtti. Yargıtay'ın kararı meclis'e geldi ancak genel kurula sevk etmediğini söyleyen Kurtulmuş, AYM kararının meclis tarafından yerine getirileceğini ifade etti.