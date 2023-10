TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekili listesinde olduğunu ve özlük haklarını kullandığını belirtti. Yargıtay'ın kararı meclis'e geldi ancak genel kurula sevk etmediğini söyleyen Kurtulmuş, AYM kararının meclis tarafından yerine getirileceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Can Atalay'ın durumu hakkında konuştu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş (Can Atalay hakkında): TBMM'nin tavrı açıktır. Can Atalay'ın milletvekili listesinde olduğu kayıtlara geçmiştir. Özlük haklarını kullanıyor. Bütün partilerin oluruyla ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde insan hakları komisyonu üyesi olarak seçilmiştir. Can Atalay hakkında Yargıtay'ın kararı meclis'e geldi ancak genel kurula sevk etmedim, AYM kararı ortadadır, meclis gereğini yerine getirecektir.