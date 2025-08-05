TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "Bugün FETÖ dahil darbe girişimlerini boşa çıkaran ve terör örgütünün etkisini kıran kararlı adımlarla birlikte yeni bir dönemin eşiğindeyiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika