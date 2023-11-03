TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bosna Hersek'te Cuma Namazı Kıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Cuma namazını kıldı ve Bosnalı Müslümanlarla bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Cuma namazını Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kıldı. Kurtulmuş, namaz sonrası Bosnalı Müslümanlarla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilci Meclisi'ni ziyaretinin ardından Cuma namazı için Gazi Hüsrev Bey Camii'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Kurtulmuş'a, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademovic, Bosna-Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Vekili Enes Ljevakoviç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen eşlik etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, namaz sonrasında Saraybosna'daki Müslümanlarla bir araya gelerek sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Caminin de içinde bulunduğu külliyedeki Gazi Hüsrev Bey Türbesi'ni ve Kurşunlu Medresesi'ni de ziyaret eden Kurtulmuş, daha sonra Başçarşı'daki esnafla selamlaştı.