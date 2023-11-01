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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bosna Hersek'e Gidiyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'e çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere gidecek. Kurtulmuş, Saraybosna'da düzenlenecek olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'ni ziyaret edecek ve askerlerle bir araya gelecek.