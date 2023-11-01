TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Bosna Hersek'e Gidiyor
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'e çeşitli programlara katılmak ve temaslarda bulunmak üzere gidecek. Kurtulmuş, Saraybosna'da düzenlenecek olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Açılış Töreni'ne katılacak, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'ni ziyaret edecek ve askerlerle bir araya gelecek.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'e gidecek.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 2-3 Kasım tarihlerinde Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak. Kurtulmuş, Bosna Hersek Temsilciler Meclisini ziyaret edecek. İkili görüşmeler gerçekleştirecek olan Kurtulmuş, EUFOR Türk Temsil Heyeti Başkanlığındaki askerlerle bir araya gelecek.