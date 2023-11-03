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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile Görüştü

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Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ve güncel meseleler ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bosna-Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, temasları kapsamında başkent Saraybosna'da Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile görüştü. Bosna-Hersek Cumhurbaşkanlığı Binası'nda gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri, güncel küresel ve bölgesel meseleler ele alındı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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