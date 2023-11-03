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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljka Cvijanovic ile Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye-Bosna Hersek ilişkileri ve güncel meseleler ele alındı.