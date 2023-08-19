TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM askerlerinin KKTC'deki yol yapımına müdahalesini kınadı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale eden Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü kınadığını belirtti. Kurtulmuş, Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi topraklarında yapacağı çalışmaları desteklediklerini ve BM askerlerinin barış ve huzur ortamına zarar veren bu tavrından geri dönmesini istedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC'nin Pile-Yiğitler yolunun inşaatını engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü (BMBG) kınadı.
TBMM Başkanı Numar Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Pile-Yiğitler yolunun yapılmasını engellemeye çalışan BMBG'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Pile-Yiğitler yolu çalışmasını hukuk dışı ve zorla engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nü kınıyorum. Kıbrıs Türk Devleti'nin kendi topraklarında yapacağı her türlü çalışmayı sonuna kadar destekliyor; BMBG'ye adadaki barış ve huzur ortamına zarar veren bu yanlı tavrından derhal geri dönmesi ve asli görevini ifa etmesi için çağrıda bulunuyoruz. Türkiye olarak, hukukunu ve refahını muhafaza etmeyi en önemli vazifelerimizden gördüğümüz Kıbrıs Türk'ünün her zaman ve her koşulda yanında olduğumuzu bu vesileyle tekrarlıyoruz. Kıbrıs Türk'ünün hakkı hiçbir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır." ifadelerini kullandı. - ANKARA