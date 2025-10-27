Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve esnafla bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Balıkesir Valiliğini ziyaretinde, polis tören mangasını selamlayan, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından karşılanan Kurtulmuş, zabıta mangasını selamladı ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan belediye faaliyetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Akın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da yer aldı.

Kurtulmuş'tan çarşı esnafına ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir ziyaretinde tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını kıldı ve cami çıkışında avluda vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Zağnos Paşa Türbesi'ne geçen Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Kurtulmuş, buradan Kuvayımilliye döneminde düşman işgaline karşı mücadele için toplanılan Alaca Mescid Camisi'ni gezdi.

Numan Kurtulmuş, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı

Genç kızın balkondan düştüğü sanıldı, gerçek bambaşka çıktı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

2 bin tondan fazla tavuk eti apar topar geri çağrıldı
Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler

Erman Toroğlu'ndan bahis skandalı hakkında olay sözler
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.