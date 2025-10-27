TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Balıkesir'de Ziyaretlerde Bulundu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Balıkesir'de, Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Balıkesir Valiliğini ziyaretinde, polis tören mangasını selamlayan, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından karşılanan Kurtulmuş, zabıta mangasını selamladı ve Şeref Defteri'ni imzaladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'dan belediye faaliyetleri hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Akın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da yer aldı.

Kurtulmuş'tan çarşı esnafına ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir ziyaretinde tarihi Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını kıldı ve cami çıkışında avluda vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Zağnos Paşa Türbesi'ne geçen Kurtulmuş, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Kurtulmuş, buradan Kuvayımilliye döneminde düşman işgaline karşı mücadele için toplanılan Alaca Mescid Camisi'ni gezdi.

Numan Kurtulmuş, daha sonra çarşı esnafını ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi.