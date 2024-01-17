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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u TBMM'de kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Memmedov'u TBMM'de kabul etti. TBMM'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov'u kabul etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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