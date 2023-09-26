TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenecek Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na iştirak edecek. Konferansta düzenlenecek oturumlarda, çeşitli başlıklar ele alınacak ve Kurtulmuş her iki oturumda da konuşma yapacak. Ayrıca Kurtulmuş'un, diğer meclis başkanlarıyla da ikili görüşme yapması planlanıyor.