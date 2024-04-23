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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak 23 Nisan törenlerini başlattı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

ANKARA - 23 Nisan törenleri TBMM Atatürk anıtında yapılan törenle başladı.

TBMM'deki 23 Nisan törenleri Atatürk anıtına TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çelenk koymasıyla başladı. Kurtulmuş Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM başkanvekilleri, Başkan Divanı üyeleri, siyasi parti grupları Grup Başkanvekilleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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