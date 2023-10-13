TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, 'Milli Mücadele'mizin merkezi, Anadolu'nun kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun.' ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşuna ilişkin TBMM kararına ait belgeyi de paylaştı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Milli Mücadele'mizin merkezi, Anadolu'nun kalbi Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşuna ilişkin TBMM kararına ait belgeyi de paylaştı.
Kaynak: AA / Politika