TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aksaray Heyetini Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Aksaray milletvekilleriyle beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile birlikte, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve Aksaray Üniversitesi Rektörü Alpay Arıbaş'ı kabul etti." ifadelerine yer verildi.