TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM'nin FETÖ kararını kınadı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülere karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKPM'nin kararına tepki gösterdi. Kurtulmuş, "AKPM'de alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeci FETÖ'cülere karşı verdiği meşru müdafaa hakkı doğrultusundaki hukuk mücadelesini hedef alan kararı kınıyor ve kabul etmiyoruz. AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır. Ülkemizi işgal girişiminde bulunan darbeci teröristleri aklamaya hiç kimsenin ve hiçbir kurumun hakkı yoktur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş gerçek ve olgun bir demokrasidir. Ülkeyi her türlü anti-demokratik saldırıdan koruyacak güce sahiptir" ifadelerini kullandı.