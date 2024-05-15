Üye Girişi
Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek. Kurtulmuş, AK Parti'nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, MHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın AK Parti TBMM Grubu yetkilileriyle bir araya gelecek.

Kurtulmuş, grubu bulunan siyasi partilere yaptığı ziyaretlerin son durağında AK Parti'nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş AK Parti Politika Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title