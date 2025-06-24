TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. Görüşme, TBMM'nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika