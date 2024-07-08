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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ABD'de Diyanet Merkezi'ni Ziyaret Etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD'de bulunduğu sırada Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti ve bu ziyaretle ilgili bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'de Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Washington'da, Amerika Diyanet Merkezini ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaret sonrası yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Amerika'nın en büyük İslam merkezi olan Amerika Diyanet Merkezini ziyaret ettik. ABD'de yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra farklı milletlerden milyonlarca Müslümanı bir araya toplayan, geleneksel mimarisiyle kültür ve medeniyetimizi temsil ve tanıtma görevlerini üstlenen İslam, ilim ve kültür merkezi bizler için bir gurur vesilesidir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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