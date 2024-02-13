TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.
TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı" denildi.