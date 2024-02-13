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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake'i kabul etti. Kabulde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra mevcut bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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