TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a siyasilerden tebrik mesajları

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesi sonrası siyasilerden tebrik mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada Kurtulmuş'u tebrik ederek yeni yasama döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a siyasiler tarafından tebrik mesajları gönderildi.

TBMM'de 28'inci Yasama Dönemine girilirken Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 3'üncü turda 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Seçimin ardından siyasiler Kurtulmuş'u tebrik etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararın Meclis'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u kutluyor, başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.