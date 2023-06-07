TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a siyasilerden tebrik mesajları
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AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesi sonrası siyasilerden tebrik mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada Kurtulmuş'u tebrik ederek yeni yasama döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'a siyasiler tarafından tebrik mesajları gönderildi.
TBMM'de 28'inci Yasama Dönemine girilirken Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, 3'üncü turda 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Seçimin ardından siyasiler Kurtulmuş'u tebrik etti.ERDOĞAN'DAN KURTULMUŞ'A TEBRİKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, görüşmede Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Gazi Meclisimize önemli katkılarda bulunacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" tebriğinde bulundu. 'GAZİ MECLİS'İMİZ VE AZİZ MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yaptığı paylaşımda, "28'inci Yasama Dönemi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, bu kıymetli görevinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Millet iradesinin tecelligahı olan Gazi Meclis'imiz ve aziz milletimiz için hayırlı olsun" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise tebrik mesajında şunları söyledi: "28'inci Dönem TBMM Başkanı olarak seçilen Sayın Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi tebrik ediyor, yeni dönem çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemiz için nice hayırlı kararların alınacağı Meclisimize ve milletimize hayırlı olsun."'BU YÜCE GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM'?İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "28'inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilen Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, bu yüce görevlerinde başarılar diliyorum. Gazi Meclisimize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurtulmuş'a başarılar dileyerek, "Gazi Meclisimizin Başkanlığına seçilen AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Rabbim çalışmalarında kolaylık nasip eylesin" dedi.'MİLLETVEKİLİMİZ KURTULMUŞ'U TEBRİK EDİYORUZ'?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanlığına seçilen, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u tebrik ediyoruz. Ülkemiz ve Yüce Meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararın Meclis'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen, AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u kutluyor, başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz ve gazi meclisimiz için hayırlı uğurlu olsun" paylaşımında bulundu.