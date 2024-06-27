TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'ndaki üçüncü maçta Çekya'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başaran A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabında, A Milli Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak, "Tebrikler bizim çocuklar" ifadesini kullandı.