TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve bir destan gibi anlatacaklarını söyledi. Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin iki tarafı olduğunu belirterek, milletin demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.