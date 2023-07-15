TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız
Politika Haberleri
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve bir destan gibi anlatacaklarını söyledi. Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesinin iki tarafı olduğunu belirterek, milletin demokrasiye sahip çıktığını vurguladı.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hikaye gibi değil, bir destan gibi anlatacağız. 15 Temmuz'u bir demokrasi dersi olarak anlatacağız" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Politika
Numan Kurtulmuş Politika Haberler