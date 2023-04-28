TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA toplantısına diğer ülkelerin Meclis Başkanlarıyla Togg ile geldi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA toplantısına diğer ülkelerin Meclis Başkanlarıyla Togg ile geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA toplantısına diğer ülkelerin Meclis Başkanlarıyla Togg ile geldi

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA toplantısına diğer ülkelerin Meclis Başkanlarıyla Togg ile geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 12'nci Genel Kurulu için Türkiye'de bulunan TÜRKPA üyesi ülkelerin Meclis Başkanları ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, makam aracı olarak kullanmaya başladığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

Meclis Başkanı Şentop'un kullandığı aracın içerisinde yanında Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, arkasında ise Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ve Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev yer aldı.

Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneş Başkanı Nurlanbek Şakıyev, "Çok güzel araç."dedi.

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova da aracı çok beğendiğini çok rahat bulduğunu belirtti. Gafarova "Bizim için çok hoş bir gündü. Mustafa Bey rehberliğiyle buraya geldik. Çok güzel çok rahat" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerde yaygın olarak kullanılacağını ifade etti.