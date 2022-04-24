Tbmm Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop tebrikleri kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM'nin açılışının 102. Yıl dönümünde TBMM Tören Salonu yanında bulunan Mermerli Salon'da tebrikleri kabul etti. Şentop'u Anayasa mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kabine üyeleri, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer tebrik etti.