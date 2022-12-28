Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan EYT değerlendirmesi Açıklaması

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan EYT değerlendirmesi Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.

Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Mustafa Şentop EYT Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title