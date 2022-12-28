TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan EYT değerlendirmesi Açıklaması
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin bir an önce Meclis'te de kabul edilerek yasalaşacağına inandığını belirtti.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2 milyon 250 bin kişiyi yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuşturacak düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.
Meclis Başkanı Şentop, "Düzenlemenin bir an evvel Meclisimizde de kabul edilerek yasalaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika