TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 1 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından yayınladığı mesajda işçilerin haklarının korunması ve adil çalışma şartlarının sağlanmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İşçilerimizin alın terinin ve haklarının korunması, her alanda hakkaniyetli ve adil çalışma şartlarının sağlanması, seslerinin en yüksek sedayla duyulması daima önceliğimiz olmaya devam edecek ve ülkemizin yeni yüzyılına omuz omuza yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. İşçi kardeşlerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs bayram gününün, nice hayırlı ve güzel günlerin müjdecisi olmasını diliyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Şentop'un mesajı şöyle:

"Fikir gücünden bilek gücüne her bir emek zerresinin paha biçilemez kıymetiyle; Emek veren, emek çeken, emek harcayan tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. İşçilerimizin alın terinin ve haklarının korunması, her alanda hakkaniyetli ve adil çalışma şartlarının sağlanması, seslerinin en yüksek sedayla duyulması daima önceliğimiz olmaya devam edecek ve ülkemizin yeni yüzyılına omuz omuza yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. İşçi kardeşlerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs bayram gününün, nice hayırlı ve güzel günlerin müjdecisi olmasını diliyorum."