TBMM Başkanı Mustafa Şentop Oyunu Kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesindeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda kullandı. Şentop, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyumuzu kullandık.Hayırlı olsun." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesindeki Şadıman - Polat Çebi İlkokulu'nda kullandı. Şentop, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyumuzu kullandık.Hayırlı olsun. Gerek burada gördüğüm kadarıyla gerekse farklı şehirlerden aldığım haberlere göre, zaten sakin bir şekilde sükünetle gidiyor. Fakat daha hızlı gidiyor diğer seçime göre. Hem milletvekli seçiminin sonuçlanmış olması yapılacak işleri azalttığı için hem de çok kolay bir karar verme imkanı var bu seçimde. Ben milletimiz için ülkemiz için hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum." diye konuştu.