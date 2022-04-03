TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

AA - Ertuğrul Subaşı - Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Politika, Haberler

title