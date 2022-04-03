TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 11. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak 11. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcumuz Rıza Kayaalp'i gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.