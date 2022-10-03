TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya'ya geldi
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KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
KUALA TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyaret kapsamında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki heyeti, Kuala Lumpur Uluslararası Havaalanı'nda Malezya Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Dato Mohd Rashid Hasnon karşıladı.
Kaynak: AA / Yusuf İzzettin Çelebi - Politika