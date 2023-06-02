TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevi Devlet Bahçeli'ye devretti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevi geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti.

TBMM'de 28. Dönem başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görevini; geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye devretti. Mustafa Şentop, "Büyük bir olgunlukla ve başarı ile sonuçlanan 28. Dönem Parlamentosu seçimleri nihayetinde Meclis'imizim teşekkül etmiştir. Bugün itibarıyla yeni Meclis, ilk defa toplanmış oluyor ve 28. Dönem başlamış oluyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Ben de 24 Şubat 2019 tarihinde devralmış olduğum TBMM Başkanlığı görevimi şu an zat-ı alinize bir kemali huzurla devrediyorum.

27. dönemde, TBMM'nin 29. başkanlığını üstlendim. Meclis Başkanı olarak seçilmemde, beni aday gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, destek veren bütün milletvekili arkadaşlarımıza; bu dönem boyunca birlikte çalıştığımız bütün milletvekillerine de teşekkür ediyorum. TBMM'nin bir üyesi olmak çok büyük bir şereftir. TBMM'ye başkanlık yapmak ise nadir nasip olacak bir mazhariyettir. TBMM, gazi Meclis'tir. Hem İstiklal Harbi'nde, Milli Mücadele'de; hem de bilahare 15 Temmuz'da göstermiş olduğu duruşla, iki defa gazi unvanını hak etmiş bir Meclis'tir. Ancak bu dönemi biraz daha ayrıcalıklı kılan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü idrak etmiş olmak, bu dönemde başkanlık yapmış olmaktan da ayrıca iftihar ettiğimi ifade etmek isterim.

Bu dönem içerisinde büyük zorluklar da yaşadık; başta pandemi olmak üzere… Nihayetinde şubat ayında yaşamış olduğumuz acı olay, deprem vesilesi ile de TBMM'nin üstün gayretler ve fedakarlıklarla çalıştığını ifade etmek isterim. Bu dönemde bütün milletvekili arkadaşlarımıza ve TBMM'de görev yaptığım bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren yeniden büyük Türkiye davasının ateşini kalbimize koyan ve bu makamda bize hizmet etme imkanını veren Cenabı Hakka tekrar şükrediyorum. Milletimize de şükranlarımı sunuyorum.

Başta, Gazi Meclis'imizin il başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve ilk dönem Meclis'imizde görev yapan, Milli Mücadeleyi yürüten milletvekilleri olarak üzere; başlangıçtan itibaren bugüne kadar görev yapıp ahirete irtihal eden bütün milletvekillerine, siyasetçilere Cenab-ı Hakk'tan rahmet diliyorum. Hepsine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Bu görevi bahtiyarlıkla, büyük siyaset ve devlet adamı Sayın Devlet Bahçeli'ye devrediyorum. Hayırlı olsun."

Devlet Bahçeli ise "Zat-ı alinizden; çok başarımlı bir süreçten sonra yapılmış olan genel seçimlerde yeniden teşekkül etmiş olan TBMM'de, emaneti almaktan çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah milletimiz için hayırlara vesile olur" dedi.

Şentop, daha sonra Meclis Başkanlığı mührünü Bahçeli'ye teslim etti ve bir buket çiçek verdi.