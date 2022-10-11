TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.
Şentop, şahsi Twitter hesabından, "Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA / Politika