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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin mesaj yayımladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cüneyt Arkın'ın vefatına ilişkin mesaj yayımladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek" dedi.

Şentop, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın vefatı üzerine şahsi Twitter hesabından taziye mesajı paylaştı. Şentop, mesajında şunları paylaştı:

"Sinema tarihimizde unutulmaz bir iz bırakan usta oyuncu Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cesareti ve mertliğiyle öne çıkan 'Bizim kahramanlarımız'ı canlandırdığı filmleriyle, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek. Mekanı cennet olsun."

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

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