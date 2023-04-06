Üye Girişi
Haberi Paylaş
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği...

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Şentop Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title