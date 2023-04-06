TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği...
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. " - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika