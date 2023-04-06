TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Bugün bir grup toplantısında bir genel başkanın kürsüden elindeki mermileri yere atarak yaptığı şov ile vermek istediği mesaj millet iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır.