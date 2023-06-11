TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika