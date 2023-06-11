Üye Girişi
Haberi Paylaş
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı kazanan Fenerbahçe'yi kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

Türkiye Kupası Başakşehir Fenerbahçe Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title