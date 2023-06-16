TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS sınavına gireceklere başarı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceklere başarı dileklerinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Zihniniz ve bahtınız açık olsun. Allah umduğunuz tüm güzelliklere ulaştırsın." ifadelerini kullandı.