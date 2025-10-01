TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni yasama yılı dolayısıyla resepsiyon verdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi.

TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri, bürokratlar, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanatçılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtulmuş ve Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ve MHP'li milletvekillerinin bulunduğu, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları ile DEM Parti'li milletvekillerinin olduğu masaları ayrı ayrı ziyaret etti.

Öte yandan Erdoğan, resepsiyona katılan sanatçı Mustafa Keser ile bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu akşam burada herhangi bir şey düşünüyor musunuz?" diye sorması üzerine Keser, "Emir buyurursanız yaparız." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, salonda bir saz ekibinin olduğunu söylemesi üzerine, Mustafa Keser resepsiyonda davetlilere canlı performans sergiledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mermerli Salon'da, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM başkanvekilleri Pervin Buldan ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Destici, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve İsmail Kahraman ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bu görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, "Görüşme iyiydi. Elbette komisyonla ilgili konuları konuştuk. Kendi görüşümüz olarak da Meclis'te kurulan komisyonun çalışmalarının bir an önce yasal düzenleme seviyesine geçmesi gerektiğine dair vurgularımızı ifade ettik. Bütün umudumuz bir yasal düzenleme sürecinin hızla başlaması. Bunu da bugün bu ortamda bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Resepsiyona, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekilleri katılmadı.