TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni bir anayasa mecburiyeti ortadadır. Şimdi artık bu 12 Eylül anayasasından bir şekilde kurtulmak zorundayız, boynumuzun borcudur. Bu darbeci geleneğin önünü açan anayasadan kurtulma vaktidir. Bu anayasa meselesi bir fantezi değildir; bir ihtiyaçtır, bir gerekliliktir. Çok ciddi bir katılımla, çok yoğun bir katılımla millete ait bir anayasa yapılabilmesi bu süreçteki önemli hassasiyetlerimizden birisi olmalıdır. TBMM, anayasa tartışmalarının öncüsü ve merkezi olacaktır. Hem Türkiye'nin onayıyla NATO'ya girmeyi bekleyeceksiniz hem ülkenizde teröre zemin hazırlayacaksınız. Bunların İsveç tarafından gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika